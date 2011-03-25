Жена Валерия Меладзе призналась, что наконец развелась с мужем

Супруга российского певца Валерия Меладзе дала интервью, в котором рассказала, что они с мужем оформили официальный развод после 20 лет совместной жизни.

Ирина Меладзе сообщила, что относится к разводу спокойно. Ее волнует только одно - зачем супруг так долго скрывал свои отношения с участницей "ВИА Гры" Альбиной Джанабаевой, сообщает "КП". Напомним, что Альбина родила Меладзе сына, которого назвали в честь брата, Константином. Ему уже исполнилось шесть лет.

Пресс-служба певца отказалась давать комментарии по этому поводу. От брака с Ириной у Валерия Меладзе есть три дочери.