Киркоров, Лепс, Басков и Лолита снялись в неприглядном виде (ФОТО)
25 марта 2011, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый фотограф Елена Боска открыла выставку, на которой можно увидеть звезд российского шоу-бизнеса в весьма забавном и необычном виде. Они корчат рожицы, показывают языки и скалят зубы.
Проект Елены Боски назвали «Гримасы шоу-бизнеса». В качестве моделей в выставке поучаствовали Григорий Лепс, Анита Цой, Николай Басков, Лолита, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Ева Польна, Тимур Родригес и многие другие известные люди, сообщает Неформат.ру.