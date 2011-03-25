Киркоров, Лепс, Басков и Лолита снялись в неприглядном виде (ФОТО)

Знаменитый фотограф Елена Боска открыла выставку, на которой можно увидеть звезд российского шоу-бизнеса в весьма забавном и необычном виде. Они корчат рожицы, показывают языки и скалят зубы.



Проект Елены Боски назвали «Гримасы шоу-бизнеса». В качестве моделей в выставке поучаствовали Григорий Лепс, Анита Цой, Николай Басков, Лолита, Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Ева Польна, Тимур Родригес и многие другие известные люди, сообщает Неформат.ру.







