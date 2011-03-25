Первый мужчина Елены Ваенги очень удивился, когда ему сообщили, что она - Ваенга

Дмитрий Курябов, владелец автосервиса в Калининграде, был несказанно удивлен, когда журналисты «ЭГ» довели до его сведения, что в свое время он был первым мужчиной знаменитой ныне певицы Елены Ваенги.



«Моей первой любовью стал Дима Курябов, - признавалась как-то в интервью газете Елена. - В средней школе родители отдали меня в горнолыжку, там я его и встретила. Влюбилась в этого славного мальчика с первого взгляда. Он мне взаимностью сразу не ответил. Но спустя время втрескался по уши! Но вскоре нас судьба развела. Где сейчас Димка - я не знаю».



Журналисты разыскали Дмитрия, который после девятого класса переехал с родителями из Снежногорска в Калининград. Недавно он открыл в городе автосервис - этим и зарабатывает. «Ленку Хрулеву помню, как будто вчера расстались. Мы с ней любили подурачиться в снегу. Ну... вы понимаете - дело молодое. А почему вас так интересует наша история? Мы что, звезды какие-то?» - с неподдельным негодованием спросил он. На что ему доложили, что девушка, которую он знает как Лена Хрулева - это певица Елена Ваенга. В ответ последовало что-то вроде «Да?! Ни фига себе!» - и в трубке запищали прерывистые гудки.