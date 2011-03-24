"Я не хотел сниматься в этом фильме, упирался. Но с другой стороны ведь интересно же попробовать. Вроде, неплохо даже получилось",- говорит о картине Федор. В фильме ключевые роли также сыграли Рутгер Хауэр и Майкл Мэдсен.

На острове в Юго-Восточной Азии пропала Международная научная экспедиция. Последнее сообщение, полученное от ученых, говорит об угрозе глобальной катастрофы. Спасательная группа находит на острове следы лаборатории, в которой проводили опыты над животными и людьми.



"В этом фильме есть и любовная история, которую, надеюсь, с удовольствием увидит женская половина населения. Также там есть и детектив" - говорит еще одна звезда фильма "буржуй" Валерий Николаев. - "Ключ Саламандры может быть интересен зрителю от 7 до 75 лет да и старше".



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Биографию Федора Емельяненко вы сможете прочитать здесь.