Футболист Тарасов отметил свой ДР в обнимку со звездой «Дома-2» Бузовой (ВИДЕО)
24 марта 2011, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил свой 24-й день рождения в компании новой пассии - Ольги Бузовой, сообщает Life News.
Весь вечер Дмитрий не отходил от Ольги. Пара долгое время скрывала свои отношения, так как у футболиста «Локомотива» есть жена и ребенок. Ради Бузовой полузащитник «Локо» готов расторгнуть брак. Окрыленный чувствами и алкоголем, Тарасов специально для возлюбленной исполнил рэп.
Банкет в шикарном ресторане на берегу Москвы-реки для Тарасова телеведущая оплатила сама. Подарок футболисту обошелся Ольге Бузовой в четверть миллиона рублей. После пышного торжества возлюбленные с друзьями продолжили веселье до утра в караоке-баре в центре столицы.