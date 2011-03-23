Пугачева не пришла на свадьбу Лолиты из-за Киркорова и Волочковой

Алла Пугачева была приглашена на свадьбу Лолиты, и даже была заявлена как свидетельница на ее свадьбе, но не появилась на торжестве подруги из-за Филиппа Киркорова и Анастасии Волочковой.

Российский король поп-музыки и балерина были гостями свадебного веселья Лолиты, пишет "Вечерняя Москва". Возможно, пересекаться с Киркоровым и Волочковой не входило в планы Пугачевой, поэтому она поздравила Лолиту Милявскую и Дмитрия Иванова по телефону. Лолита рассказала, что Алла Борисовна не смогла прийти из-за возникшего срочного дела, но прислала шикарный подарок – подвеску из белого золота, усыпанную бриллиантами.

Невеста была на свадьбе в платье сшитом российским дизайнером Игорем Чапуриным. По словам певицы, в этом платье она выглядела невинно, как и должна выглядеть невеста – чистой и непорочной.