В эфире канала "Россия" еще не показана ни одна серия реалити-шоу "Фактор А", а его главный герой - Алла Пугачева, уже намерена покинуть проект. Примадонна возмущена и негодует.



Алла Борисовна уже начала прослушивать юные дарования, но почти сразу пришла в недоумение: где же таланты? От бездарности, грубости и нетерпеливости молодежи она просто приходит в ужас. Сотни вокалистов, прошедших прослушивание у преподавателей музыкальных вузов, съехались со всей России и требуют сделать из них новых звезд. А на деле - одни бездари, считает Алла Пугачева и понимает, что зря так быстро согласилась вести шоу. Она даже заявила, что готова покинуть еще не появившийся на телеэкранах проект "Фактор А".

Напомним, что соведущими-судьями в этом проекте выступают Лолита, продюсер Борис Краснов, теле- и радиоведущий Роман Емельянов. Владимир Зеленский и Филипп Киркоров будут ведущими этого шоу.