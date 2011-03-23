Аскольд Запашный узнал о рождении дочки по телефону

У дрессировщика Аскольда Запашного родилась вторая дочка. Назвали ее Эльза. Первая дочь - Ева, на год старше своей сестрички. О родах жены артист узнал по телефону.



Аскольд и Эдгар Запашные вместе со своим цирком гастролируют в Петербурге. 33-летний артист узнал, что у него родилась дочь по телефону. Жена Запашного Элен рассказала, что роды прошли хорошо, даже легче, чем первые. Как сообщает lifenews.ru, девочка весом 4160 граммов и ростом 56 см появилась на свет в 22.10 в одном из элитных роддомов столицы.