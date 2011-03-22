Нынешний муж Распутиной обвинил бывшего в сожительстве с дочерью

Певица Маша Распутина не приехала на съемки программы Андрея Малахова «Пусть говорят», темой которой стала ее дочь. Поводом для шоу стало событие, которого Лида ждала долгие годы: мать, наконец, забрала ее из психушки, в которой та жила много лет.



Страшную историю на Первом канале рассказал бывший супруг и продюсер артистки Владимир Ермаков. Он также заявил, что нынешний муж Распутиной обвинил его в совращении собственной дочери и собирается подать на него в суд. Сама Лида сейчас находится под надзором своей матери, сообщает "ЭГ".