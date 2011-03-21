«Папина дочка» снялась в откровенной сессии для мужского журнала

Мирослава Карпович - актриса, сыгравшая Машу Васнецову в сериале «Папины дочки» - снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.



«На все про все ушло всего пять часов. В студии были лишь две девушки - гример и осветитель - и господин фотограф. Для меня это просто очередной эксперимент. Та Карпович, которую вы увидите в журнале, - это определенный образ, который я играла. Ведь я уже не ребенок, как многие до сих пор утверждают, я взрослая! Мне уже 24 года! Кстати, мне очень приятно читать отклики в Интернете, что обнаженная Карпович -это сплошной фотошоп. Значит, мне действительно есть что показать, ведь на самом деле никакого фотошопа там нет», - цитирует Мирославу «ЭГ».



