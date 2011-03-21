У невесты Криштиану Роналду возник новый служебный роман?

Ирина Шейк, которая числится невестой Криштиану Роналду, не отказывает себе в общении с другими мужчинами. На съемке в Испании она страстно прижималась к своему партнеру Артуру Сэйлсу. При этом на Ире не было ничего, кроме крошечных шорт и майки, а на некоторых снимках модель была и вовсе топлесс.



Заметно, что напарник в полном восторге от нее, особенно, на фото, на которых Ирина оседлала его на диване. О реакции Криштиану ничего пока неизвестно, но в свое время Шейк встретила его тоже на фотосьемке для Армани, так что футболисту стоит опасаться, как бы у Ирины не случилось служебного романа.



