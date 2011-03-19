Лолиту Милявскую допросили в полиции в Москве

Известную певицу, артистку и телеведущую Лолиту Милявскую за 2 дня до ее свадьбы с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым вызвали на допрос в полицию. Звезду шоу-бизнеса допросили в Следственном управлении ГУВД на Новослободской, дом №45 по делу об отмывании 316 млн. рублей через фирму, зарегистрированную в "Останкино".

Следствием установлено, что одна из фирм-однодневок спонсировала программу "Суперстар 2008" на канале НТВ, где Лолита была ведущей. В середине лета 2010 года была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в отмывании денежных средств на сумму более 316 млн. рублей. По делу были проведены обыски по восьми адресам, в том числе и в телецентре "Останкино", где находился офис фирмы. В преступной схеме использовались фирмы-однодневки, утерянные паспорта граждан и различные расчетные счета банков, с помощью которых проводилось незаконное обналичивание денег за 3% от суммы. Преступная деятельность осуществлялась через удаленную систему "Банк-клиент".

Махинации прокручивали две девушки, которые якобы снимали программу. Лолита ни о каких-либо незаконных махинациях даже не подозревала, сообщает lifenews.ru.

Брак с Дмитрием Ивановым для Лолиты будет пятым. Свадьба певицы назначена на 20 марта.