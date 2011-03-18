Бритни Спирс выложила в Twitter фото, где она выглядит просто ужасно

Поп-звезда Бритни Спирс плевать хотела на свой внешний вид, более того - демонстрирует свой плохой вкус в новоиспеченном клипе. Снимки с фотосессии она выложила в свой Twitter.



Бритни шокировала присутствующих своим внешним видом, когда прибыла в драных колготках, уггах, и похоже совсем без юбки. Ее стилисты подчеркнули ее врожденное, по всей видимости, безвкусие для записи видео на песню Till The World Ends. Страшно подумать, что ее поклонники последуют примеру своего кумира и будут одеваться также. Помните, с кого началась мода на джинсы, которые едва держатся на бедрах и открывают почти все, что надо бы все-таки скрывать?







