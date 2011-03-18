Певица Анна Седакова тайно вышла замуж и уехала жить в США

Свадьба бывшей солистки "ВИА Гры" Анны Седаковой и бизнесмена Максима Чернявского прошла в тайне от назойливых папарацци. Пара приняла решение жить в США.



В своем блоге Седакова написала: «Ну все, пора открывать карты;) Вот уже как неделю я в своем любимом Лос-Анджелесе - наслаждаюсь солнышком и занимаюсь любовью;))Да-да;)". Ее новый муж смог вернуть Анне веру в мужчин, которую Анна утратила после разрыва с предыдущим мужем футболистом Валентином Белькевичем, - рассказала как-то певица. Напомним что у Анны подрастает дочка Алина от первого брака.