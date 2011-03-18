Анжелика Варум вовсе не собирается бросать сцену ради мужа и дочери

Анжелика Варум отказалась комментировать сообщения в СМИ о том, что она, якобы, собирается покинуть сцену навсегда, чтобы посвятить себя полностью мужу и дочери. Она заявила, что это "большая глупость".



"Это ужасная глупость. Ни о каком уходе со сцены она никогда не помышляла, потому что это то, что она любит больше всего на свете. Это дело ее жизни, и пока она живет, она поет", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь артистки Наталия Николенко. Дело в том, что одно из изданий просто неправильно донесло в интервью фразу Варум, где она говорит примерно следующее: Когда-нибудь с годами я ничего не буду иметь против, если талант мужа затмит мой собственный и я стану всего лишь женой Леонида Агутина.