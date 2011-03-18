Первое место в "десятке" поп-звезд, которые вызывают раздражение и негодование, занял Филипп Киркоров, на последнем - подростковая девчачья группа "Ранетки".

Портал interfax.by проанализировал общественное мнение и составил ТОП-10 звезд, которые больше всего бесят и раздражают зрителей. Филипп Киркоров, который называет себя поп-королем, оказывается уже порядком поднадоел публике, следом за ним идет Дима Билан, а тройку лидеров замыкает Ксения Собчак.

"Звезда в шоке" Сергей Зверев стоит в списке следом за Собчак, за ним - на пятом месте - рэпер Тимати. Наследница большого состояния дедушки Перис Хилтон оказалась на шестом месте рейтинга. На седьмом - российский тенор Николай Басков. На девятом месте расположилась певица Маша Распутина, а замыкает "десятку" группа "Ранетки".