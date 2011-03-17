Брат Майкла Джексона напишет правду о жизни поп-звезды

Старший брат Майкла Джексона, 56-летний Джермен Джексон пишет книгу о своем звездном брате, он заявил, что теперь люди смогут узнать правду о жизни его брата и посмотреть на него по-другому.



В интервью английскому развлекательному порталу digitalspy.co.uk Дж.Джексон сказал: "Мы не хотим, чтобы смерть Майкла, так же, как и его жизнь, оставалась вечной загадкой".



По данным портала, книга Дж.Джексона должна выйти в США и Великобритании уже осенью этого года.



Дж.Джексон далее пояснил: "Я взялся за эту книгу в надежде, что миллионы фанатов Майкла узнают много нового о своем кумире, а остальные просто найдут в своей душе место для сочувствия. Теперь, после того, как все обсудили жизнь и смерть брата, настала наша очередь", - цитирует слова музыканта Интерфакс.