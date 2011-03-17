Волочкова дразнит священников своими интимными деталями

Анастасия Волочкова приняла участие в очередном диспуте со священнослужителем по поводу популярной ныне темы дресс-кода. И снова смущала оппонентов интимными подробностями.



В студии «Комсомольской правды» балерина встретилась с настоятелем храма села Красное Старицкого района Тверской области Дмитрием Каспаровым, с которым и вступила в полемику.



Когда священник припомнил ее голую фотосессию, которая, как он считает, может развратить молодежь, Волочкова заявила: «Поверьте, моя фотосессия не самая откровенная. Я два раза в год бываю на пляже. А в чем надо загорать? В рясе? Или в парандже?»



Отец Дмитрий привел аргумент: «Дресс-код необходим! Он может сократить количество разводов. Мужчина, ухаживая за женщиной, будет видеть не только ее формы, он будет разглядывать в ней самое главное – душу». В ответ Анастасия сразила его наповал: «Дома тоже в пижаме ходить? Дома я обнажена и раздета. Более раздета чем на Мальдивах. Бывает, в чулочках с широкой резинкой... А бывает, и без. Бог рождает нас на землю голыми. Он не в парандже рождает!»