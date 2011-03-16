У Шакиры роман с футболистом «Барселоны», который на 10 лет моложе ее

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике подтвердил информацию о том, что встречается со знаменитой колумбийской поп-певицей Шакирой, сообщает испанское издание «Sport».



Главный тренер «сине-гранатовых» Хосеп Гвардиола попросил 24-летнего Пике рассказать всю правду об отношениях с 34-летней Шакирой, когда в прессе поползли различные слухи на их счет. Дескать, это отвлекает от работы.



Пике начал встречаться с певицей после чемпионата мира по футболу 2010 года, где Шакира присутствовала в качестве почетного гостя, а он стал победителем турнира. Предыдущим любовником Шакиры был сын бывшего президента Аргентины Де Ла Руа.



