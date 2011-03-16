Маша Распутина более 10 лет держит свою дочь в психушке

Старшая дочка певицы Маши Распутиной - Лида Ермакова - уже более десяти лет находится под наблюдением врачей в психбольнице, сообщает «ЭГ».



После развода родителей Лида страдает психическим расстройством. Звездная мать от девушки отказалась и выписала ее из квартиры. Отец, когда-то сделавший из Распутиной звезду, тоже не спешит помочь своему ребенку. О трагической судьбе Лиды Ермаковой не желают вспоминать ни мать, ни отец.



«Как так можно?! Они считают Лиду сумасшедшей, но это не так! Она пролежала в больнице столько времени, а к ней ни разу никто не пришел», - цитирует издание женщину, которая лежала вместе с ней в одной палате.



Медсестра больницы также в негодовании: «Лида так ждала кого-нибудь на новогодние праздники! Не дождалась. В результате у нее случился приступ. Пришлось снова колоть лекарства».