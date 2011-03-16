Волочкова разместила в своем блоге галерею членов ЕР, позирующих в голом виде
16 марта 2011, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Волочкова, которая не так давно подверглась осуждению за откровенную фотосессию со стороны тогда еще товарищей по партии «Единая Россия», оставила в своем блоге запись, озаглавленную «Чья бы корова…»
Балерина перечислила целый ряд других активисток «ЕР», занимающих посты в Госдуме, которые любят попозировать в голом виде. Приведены и соответствующие снимки. В галерее присутствуют:
Алина Кабаева - заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи,
Светлана Хоркина - заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи,
Светлана Журова - заместитель Председателя ГД, член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей,
Наталья Карпович - первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
«В общем, с моей стороны no comments…» - заключает Волочкова.