Волочкова о туре по Казахстану: «Хорошо, хоть здесь нет «Единой России»!»

Анастасия Волочкова, начавшая тур по Казахстану, рассказала в своем блоге о концерте в городе Актау.



«С Новым годом! Да-да-да, именно с этих слов я начала концерт в Актау. Для меня стало сюрпризом, что здесь 14 марта отмечают Новый год. Здесь живет адайский народ, который и отмечает в середине марта Новый год. Я всегда с большим уважением отношусь к традициям тех народов, кто их бережно сохраняет. Поэтому, конечно же, в самом начале своего концерта поздравила зрителей. На концерте был губернатор, вернее, аким этой области Казахстана. Здесь же нет «Единой России», и представителям местной власти не возбраняется ходить на концерты Волочковой. Мало того, аким Крымбек Кушербаев вышел на сцену и вручил мне корзину цветов, а также сказал, что народ Казахстана ассоциирует меня с культурой России.



