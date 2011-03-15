Лесбийские фото певиц Дубцовой и Лимы в мужском журнале шокировали даже цензоров

Мартовский номер украинского издания журнала XXL, в котором снялись Ирина Дубцова и Ольга Лима, подвергся цензуре. Российская певица и украинская артистка выдали настолько провокационную фотосессию, что часть снимков, наиболее откровенные, были запрещены цензурой, сообщает украинское агентство «Все Новости».



По задумке, обложку журнала должна была украшать фотография, на которой Ирина Дубцова предстает абсолютно голой, а ее грудь слегка прикрывает руками Ольга Лима. На остальных снимках девушки увлеченно занимаются петтингом. Однако комитет по цензуре запретил печатать наиболее откровенные фото. Впрочем, даже те, что были допущены, выглядят достаточно смело.