Актер Джонни Депп наконец-то женится

Известный голливудский актер Джонни Депп намерен узаконить свои отношения с не менее известной певицей Ванессой Паради. Они вместе уже 10 лет. У пары двое детей - 11-летняя Лили-Роуз и 8-летний Джек.



Свадьба назначена на май этого года. Поводом для необходимости официального брака стали частые вопросы детей о свадьбе. Ранее пара отшучивалась, объясняя детишкам, что они не женились, потому что ждали, когда они подрастут. Чтобы отметить этот торжественный день вместе с ним.

Кстати, Джонни Депп купил своей жене Ванессе Паради и детям дворец в Венеции за 8,5 миллионов фунтов стерлингов. Эта идея к нему пришла во время съемок в паре с Анджелиной Джоли в картине "Турист".