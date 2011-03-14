Рок-певец Брайн Адамс впервые станет отцом

51-летний рок-музыкант Брайн Адамс ждет ребенка от своей ассистентки Алисии Гримальди. Малыш появится на свет уже в мае. Адамс станет отцом впервые, несмотря на свой солидный возраст.



Алисия живет в доме своего возлюбленного, однако мало кто из приближенных певца знал об этом. Она является дочерью известного британского хирурга Питера Гримальди. Когда-то она помогла Брайну учредить благотворительный фонд Bryan Adams Foundation и сейчас является одной из четырех его совладельцев.



Брайн Адамс долго не заводил серьезных отношений после скандального романа с принцессой Дианой после того, как распался ее брак с принцем Чарльзом. Сам Адам немногословен по поводу своей частной жизни, он пока никак не комментирует новость о будущем отцовстве.