Мировые букмекерские конторы сделали свои ставки на конкурс "Евровидение-2011". По большинству мнений, победителем может стать Франция и ее представитель - тенор Амори Вассили.

21-летний французский исполнитель Амори Вассили уже выпустил два альбома на своей родине, разошедшиеся тиражом более 250 тысяч экземпляров. Второе место букмекеры прочат Норвегии, третье - Великобритании, четвертое, пятое, соответственно, Эстонии и Германии. А вот Россия на шестом месте. Певец и актер Алексей Воробьев, по мнению букмекеров, поделит его со Швецией.