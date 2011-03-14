Джигурда срочно госпитализирован с гипертоническим кризом с прямого эфира

Во время прямого эфира украинской телепрограммы "Танцы со звездами" эпатажный певец и актер Никита Джигурда был срочно госпитализирован с гипертоническим кризом.



На передаче Н.Джигурде стало плохо и его срочно увезли на "скорой помощи", сообщает Дни.ру. Врачи порекомендовали актеру постельный режим и покой. По словам Н.Джигурды, высокое давление было вызвано переутомлением и чрезмерными нагрузками. Но он не собирается долго отлеживаться и надеется вскоре показать свой неисполненный на телешоу вальс со своей партнершей Юлией.





