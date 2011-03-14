В интернете появились интимные фото Волочковой, когда ей было чуть за 20

В интернет попали личные фотографии балерины Анастасии Волочковой, сделанные, когда ей было немногим более 20 лет.



В то время Волочкова дружила со своим сверстником Николаем Зубовским – внуком примы-балерины Мариинского театра Инны Зубковской, выдающейся классической балерины и блестящего преподавателя. Фотографии из личного архива Зубовского выложило в сеть издание "Папарацци". На снимках Волочкова и Зубковский, которые остаются товарищами и по сей день, репетируют на квартире, загорают вместе на пляже и выпивают за столом.