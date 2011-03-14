Александр Барыкин закрутил роман с писательницей Леной Лениной

Свой 59-й день рождения певец и композитор Александру Барыкин отметил в обществе писательницы Лены Лениной в небольшом грузинском ресторанчике в центре Москвы, сообщает «ЭГ».



Недавно Барыкина бросила вторая жена Нелли, которая моложе его на 33 года. Музыкант остался один. Впал в депрессию, вскоре с сердечным приступом и гипертоническим кризом попал в кардиологический центр. Там один из старых докторов рассказал ему, что самый щадящий и в то же время действенный способ реабилитации после сердечного приступа - оральный секс. Музыкант не знал, к кому обратиться, но на помощь пришли друзья. Они познакомили его с Леной Лениной.



За праздничным столом они вели себя довольно фамильярно. Целовались, щупали друг друга за интимные места и обсуждали скорую совместную поездку в Таиланд.