Ксения Собчак пришла на акцию без нижнего белья

В ЦУМе состоялась необычная акция – «День маленьких сердец», организованная фондом «Планета мира». Самые известные московские модницы выставили на продажу свои вещи. Собранные средства участники перечислили трехлетнему Луке Белову, страдающему врожденным пороком сердца, пишет «ЭГ».



Все сошлись во мнении, что сексуальнее всех других участниц акции смотрелась Ксения Собчак. Сквозь ткань ее одежды было видно, что она не надела бюстгальтер, предпочтя не скрывать свои прелести. Ксения отдала на продажу свои дизайнерские вещи. В частности, рассталась со своей любимой блузкой от американского дома Donna Karan. Ее с радостью схватила какая-то покупательница, заплатив чуть больше двух тысяч рублей.