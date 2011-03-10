Кристина Орбакайте на премьеру «Любовь-морковь 3» пришла с мужем и сыном

На премьеру комедии «Любовь-морковь 3» исполнительница главной роли Кристина Орбакайте пришла с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени Байсаровым. Кристина Орбакайте - в фильме Марина - рассказала, что Дени ждал премьеру больше всех.

«Он у нас - киноман», - сказала актриса. Гоша Куценко, исполнивший роль Андрея, рассказал, что его дочь Полина заболела и не пришла, но тоже рвалась на премьеру.

Третья «Любовь-морковь» оказалась успешнее первой, но уступила второй. Картина за первые выходные марта и прошедшие праздники собрала в российском прокате 5 миллионов 700 тысяч долларов США. По данным компании-прокатчика «ХХ век Фокс», с учётом украинского проката у фильма в копилке уже почти 6,5 миллионов долларов.