"Любовь-морковь 3" стала самой успешной картиной в российском прокате за три дня

За три дня романтическая комедия "Любовь-морковь 3" стала самой успешной картиной в российском прокате, она собрала 2,5 миллиона долларов с 4 по 6 марта.



В новой картине герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте вновь улаживают свои очередные семейные проблемы.



По предварительным данным журнала "Кинобизнес сегодня", относительно скромная сумма объясняется тем, что лишь 6-е марта было полноценным выходным. Данные о праздничных сборах будут проанализированы позже, сейчас пока еще не понятно, удалось ли третьему фильму превзойти успех второго, который в свое время заработал 6,9 миллиона долларов. А если говорить о самом первом фильме "Любовь-морковь", то он также вышел на мартовские праздники и собрал 4,9 миллиона долларов.



