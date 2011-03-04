Волочкова опровергла слухи о продаже квартиры в Петербурге

В своем блоге в Живом Журнале балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию некоторых СМИ, что она продает свою квартиру в Санкт-Петербурге.

"Дорогие журналисты, я уже вторую неделю гастролирую по Дальнему Востоку, каким образом я могу, находясь так далеко, заниматься продажей своей квартиры в Санкт-Петербурге?!?! Зачем эти слухи? Я не собираюсь продавать свою петербургскую квартиру, потому что это, можно сказать, мой маленький храм. Я так долго и с такой любовью обустраивала ее, что расстаться с этой квартирой у меня вряд ли получится. Я не понимаю, кто распространил такую глупую информацию. Возможно, что за мой счет просто пиартися какое-то агентство недвижимости. Но очень обидно, что некоторые журналисты позволяют себе печатать непроверенные слухи, тем более, что я никогда не отказываю в комментариях", - пишет балерина.