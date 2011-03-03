На Первом канале стартует новая «Фабрика звёзд»

12 марта на Первом канале стартует новый проект «Фабрика звёзд. Возвращение». На этот раз жюри конкурса определит самых успешных "фабрикантов" всех сезонов знаменитого реалити-шоу. Каждый выпуск передачи будет тематическим. Под руководством продюсеров участникам нужно будет представить песню, соответствующую теме выпуска. Жюри должно определить, кто из участников может считаться лучшим из лучших, передает РСН.