Maroon 5 не приедет в Москву 20 марта

Рок-группа из Лос-Анджелеса Maroon 5 отменила свой концерт в Москве, который должен был состояться 20 марта. По словам организаторов, концерт, возможно, перенесут на конец ноября.



Причиной переноса концерта стала приостановка тура в поддержку нового альбома группы Hands All Over. Коллектив отменил десять концертов с 4 по 20 марта, включая выступления в Москве и Санкт-Петербурге, из-за съемки фронтмена группы Адама Левайна в известном теле-шоу The Voice.