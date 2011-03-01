Полиция Лос-Анджелеса арестовала поп-звезду Кристину Агилеру

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса арестовали поп-звезду Кристину Агилеру за правонарушение, об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на департамент местного шерифа.



В полиции сообщили, что известная певица была задержана за незначительное правонарушение, однако не уточняют, за что именно она была задержана. По неофициальной информации, Кристина Агилера употребляла алкоголь на улице, что запрещено законом. Вместе с певицей был задержан и некий Мэтью Ратлер, который считается ее бойфрендом.



Сейчас они отпущены под залог - Кристина Агилера внесла 250 долларов, а ее бойфренда отпустили под залог в размере 30 тысяч долларов, так как он сел за руль после распития спиртных напитков.