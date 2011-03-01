Модельер Джон Гальяно: «I love Hitler»

Модельер с мировым именем Джон Гальяно был уличен не только в расистских высказываниях, но и в симпатиях к Адольфу Гитлеру. На сайте британского издания The Sun размещено видео, снятое одним из посетителей кафе, на котором Гальяно произносит «I love Hitler».



Напомним, 24 февраля Джона Гальяно задержали и отправили на допрос в полицейский участок 8-го округа Парижа за «мелкое хулиганство» и «оскорбления расистского и антисемитского характера». Модельеру грозит долгое судебное разбирательство, хотя его защита и планирует подать встречный иск за клевету.