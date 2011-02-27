Олег Газманов: патриотические песни писать очень тяжело

Олег Газманов является в настоящее время одним из самых востребованных артистов на эстраде. Стартовав в своей активной творческой деятельности на излете существования Советского Союза, он сегодня у многих

ассоциируется ни с чем иным, как с тоской по ушедшей великой и могучей стране. Но как бы там ни было, мы решили поговорить с Олегом Газмановым на тему его современного этапа жизни и творчестве.

-Олег, скажите, откуда Вам в настоящее время поступают приглашения для выступлений?

-Да отовсюду! С Украины, например, звонят просто десятками. Правда, не звонили мне пока что еще со "Славянского базара", который ежегодно проходит в белорусском городе Витебске. Но здесь надо учитывать, что до фестиваля еще далековато.

-Скажите, как Вы можете прокомментировать распространенные особенно в последнее время слухи о том, что Вы- очень невезучий человек и что довольно часто Ваша жизнь висела на волоске?

-Ну что касается моей невезучести, то здесь я сразу скажу, что это неправда, а что касается того, что жизнь моя висела на волоске, то в действительности было пару эпизодов. Например, однажды на шестом телеканале прямо во время прямого эфира на меня упала декорация килограмм двести. Канал через год после этого хоть и закрыли, но всё

равно неприятный осадок остался.

-Несколько лет назад всех потрясла песня "Сделан в СССР", ясно говорящая о чувствах, которые испытали мы все при развале супердержавы. Но Прибалтийские государства СССР как известно, сейчас считают не иначе как

"империей зла", как инструментом собственной оккупации. В связи с этим хотелось бы спросить, а как ту песню восприняли представители Балтийских государств?

-Народ, причем везде, воспринял абсолютно хорошо. Чего не скажешь о

некоторых представителях властей. Но, что называется, обо всем по

порядку. В Литве ситуация сложилась наиболее благоприятная, к тому же в

Вильнюсе у меня и сейчас существует довольно много фан-клубов. И самой

популярной песней там, как ни странно, по-прежнему является "Мне не

нравится дождь", хотя в России я её на протяжении достаточно длительного

времени уже просто не исполняю.

В Латвии тоже вроде бы эта моя песня нормально прошла, но что делалось

в Эстонии... Там некоторые охочие чиновники решили мне за эту песню

отомстить, призывая меня на территорию данной страны не допускать, так

как я у них там якобы что-то подрываю.. В блогаз развернулась самая

настоящая война, так как всё равно были люди, которым эта песня

нравилась,были они даже в Эстонии. И такие аргументы в пользу нее

высказывались, что даже я сам бы до такого не додумался...

Но все эти аргументы, если честно, мне понравились...

-Как Вы считаете, почему сейчас мало пишется патриотических песен?

- Просто их тяжело очень писать... Подобрать такие слова, чтобы потом их

пел весь народ,...

-Очень много говорят сегодня о том, что Вы поддерживаете свою спортивную

форму...

-Да, я являюсь кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. И

порой я ухожу в спорт самозабвенно. Когда-то, помнится, тренер сказал

мне "подсушиться"- может, ради того, чтобы не выглядеть потным на

соревнованиях, может, еще ради чего-нибудь, и я перестал пить вообще...

Привело это к тому, что меня отвезли в диспансер по поводу

обезвоживания....

-Почему Ваш последний алибом был назван "Измерение жизни"?

-Насчет того, как будет называться мой очередной альбом, говорить пока

что рано.

"Измерение жизни"- это тур, с которым я сейчас езжу по городам и весям.

Почему я его так назвал- тема это просто хорошая, мне понравилась...

-Олег, скажите, Ваша маленькая дочка продолжит певческую династию?

-Пока что не знаю, вокалом она не занимается, но так громко пищит!

Но вообще она очень классная. И с ней я словно проживаю свою уже третью

жизнь. Вот объясняю я ей, почему листья и как осенью опадают, и вновь

проживаю то, что со своими двумя более старшими детьми я уже проживал.

-Часто ли у Вас депрессия?

-Не то что не часто, а ее практически никогда не бывает. Мне просто

некогда в нее впадать.

Если спросите, как избавиться от нее, отвечу: двигайтесь, господа! К

тому же все кривые- монотонны, однако кривая- это повод для движения, а

не для уныния.

-Давно ли Вы 23 февраля или 8 марта были дома?

-Да давновато, если честно. Но наиболее памятный случай, связанный с

этими праздниками, у меня произошел всё же в далеком детстве. Однажды я

решил сделать маме подарок. Учился я тогда в художественной школе по

классу лепки и дали нам задание вылепить женскую голову. И вот решил я

эту жеснкую голову подарить своей маме. Практически донес ее до мамы,

звоню в дверь, мама дверь открывает, и женская голова разбивается...

С тех пор у меня представление о празднике 8 Марта несколько

изменилось.

-А какие подарки в принципе Вы сейчас делаете своей жене?

-Насчет подарков... Знаете я убедился, что если часто делать подарки, но

дешевые, то это будет гораздо эффективнее, чем эти подарки делать редко,

но дорогие.

-Как Ваша жена Марина реагирует на то, когда Вы куда-то уезжаете и потом

возвращаетесь?

-О, после разлуки у нас всё бурно...

-— Олег, возвращаясь домой из поездок, вы стараетесь сделать для жены

что-то необычное, сюрпризы устраиваете?

— Видите ли, поскольку большая часть моей жизни проходит на сцене, я

настолько устаю от этого постоянного шоу, что за кулисами уже не могу

его продолжать. Так что зажигать дома мне не хочется. Поэтому тут я

человек довольно скучный и, если не работаю, не сочиняю, в основном веду

растительный образ жизни. А вот Маруся как раз наоборот — такие умеет

организовывать потрясающие семейные праздники, как детские, так и для

взрослых! У нее какая-то неисчерпаемая фантазия.





- Как складываются сейчас Ваши взаимоотношения с сыном Родионом?

-Мне впервые за очень долгое время, если вообще не за всё время,

понравилось, как он спел. Было это на одном из совсем уж недавних

концертов. Вообще про Родиона иногда говорят, что он является первым

моим продюсерским проектом, хотя на самом деле когда-то я его просто

вводил в свои песни. Но продюсером на самом деле я быть не хочу. Будут

клише, все сравнивать будут. И вообще я думаю, что нам сообща надо

подумать над его фамилией еще.

-А сыну гонорары Вы платите за участие в своем концерте?

-Я давно уже не его продюсер, какой же тут гонорар? Я просто даю сыну

возможность получить удовольствие от участия в моем концерте!

-А вообще другие Ваши дети продолжат эстрадную стезю?

-Не знаю. Филипп- он вообще не хочет петь, с утра до ночи живет только

футболом. Марианна, младшая дочь, артисткой явно является, но

театральной. Диапазон ее сценических возможностей- как у Фроси

Бурлаковой.