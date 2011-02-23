Рэпер Эминем стал участником клуба миллиардеров YouTube (ВИДЕО)

Американский рэпер Эминем вступил в клуб миллиардеров YouTube. Компания Famecount, отслеживающая статистику популярности звезд шоу-бизнеса в социальных сетях, зафиксировала 21 февраля просмотров видео Эминема на YouTube - один миллиард 163 тысячи 659.

Таким образом, Эминем стал всего третьим в истории исполнителем, общее число просмотров видеороликов которого на YouTube достигло миллиарда просмотров, сообщает Лента.ру.

В этом элитном клубе миллиардеров состояли только Джастин Бибер и Леди Гага. Возможно, Эминем скоро обгонит Леди Гагу и станет самым популярным музыкантом в сети Facebook.

Напомним, последний диск "Recovery" Эминема разошелся тиражом почти в шесть миллионов копий и получил премию "Грэмми" как лучший рэп-альбом.