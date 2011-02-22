Валерию Гай Германику доставили в милицию после драки в клубе байкеров

Молодой режиссер, ставшая известной благодаря нашумевшему сериалу "Школа", Валерия Гай Германика в ночь на воскресенье, 20 февраля, устроила драку в ночном клубе байкеров "Ночные волки". Девушка оказалась в отделении милиции.

По словам Германики, ее подруга на танцполе стала стаскивать одежду со стрептизерши, которой это не понравилось. Между девушками завязалась драка. Валерия объяснила, что должна была поддержать подругу и вступилась за нее.

Танцовщицу и режиссера растаскивала охрана. Как передает lifenews.ru, Германику с подругой охрана ночного байкерского клуба выставила на улицу. По словам Валерии, они оказались на улице на тридцатиградусном морозе, и тогда пришлось позвонить маме, чтобы она вызвала милицию.

В милиции рассказали, что уголовное дело Валерии Гай Германике не грозит. Однако по материалам проверки она действительно не заплатила по счету 4300 рублей.