Вячеслав Добрынин: «Быть министром я отказался!»

На днях маэстро российского шоу-бизнеса Вячеслав Добрынин отпраздновал свой юбилей. Мероприятие «гуляли» с помпой. Правда, не обошлось без курьезов. «Аргументы неделi» пообщались с артистом и выяснили все, как говорится от «первоисточника»:

- Вячеслав Григорьевич, недавно вы отметили свой юбилей.

- Сначала праздновали в кругу самых близких в модном сегодня ресторане на воде «Ласточка». Чувствовал себя не только именинником, но и героем из «Беспреданницы» Отстровского - Поратовым, которого в «Жестоком романсе» сыграл Михалков. А через несколько дней радовал публику своим концертом «Ни минуты покоя» в зале Кремля. Кстати, эта традиция - отмечать день рождения концертной программой у меня с 94 года. Коллеги тоже приняли участие в этом «творческом сабантуе». Спели со мной дуэтные композиции и просто мои песни Аня Лорак, Миша Шуфутинский, Гриша Лепс, Люба Успенская, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина и много кто еще из наших талантливых и знаменитых представителей шоу-индустрии.

- Говорят, во время концерта были и курьезы?

- Конечно, много чего интересного происходило. К примеру, мою песню «Бабушки-старушки» исполнял очень колоритный ансамбль Бурановских бабушек из Удмуртии. Кстати, результат всего нашего «творчества» можно будет увидеть 20 февраля по «Первому каналу».

- Но там вряд ли покажут инцидент с неким рекламным флешмобом, который произошел на этом концерте. Кстати, как насчет подробностей?

- Я толком всего не знаю. Но мне рассказали, что во время исполнения одной из песен выбежали какие-то люди и стали махать флажками, на которых, помимо моей фотографии, была еще реклама какой-то фирмы. Видимо, таким образом, кто-то «умный» решил сделать себе рекламу. Но их деликатно удалили.

- Вы уже давно в шоу-индустрии. Когда планируете передать свое мастерство ученикам?

- Преподавание наук не моя тема. У этого всего своя специфика. Из учителей редко получаются хорошие творцы, а из них великие педагоги. Хотя, откровенно говоря, я, конечно, много чего помимо своего творчества смог быть сделать полезного и масштабного. Кстати, в свое время мне было сделано предложение стать министром культуры.

- И Вы отказались из-за своей некомпетентности?

- В культуре я понимаю больше всех, по крайней мере, претендующих на это министерское кресло. Но, во-первых, я сова и мне очень тяжело даются ранние подъемы. Во-вторых, не умею командовать. Я, конечно, могу в известном направлении послать. (Улыбается). Даже уговорить оппонента наверняка получится. Но раздавать приказы мне не свойственно. И вообще в этой должности, по крайней мере, в нашей стране быть министром культуры - не значит быть очень культурным и высоко образованным человеком. Важно быть просто чиновником.

- Из всех ваших многочисленных регалий какая для вас самая важная?

- Много чего дорого сердцу. Но самая важная - это «прозвище», которое мне дал народ. А именно назвал меня «Доктором Шлягером». Еще я всегда буду вспоминать, как я в 90-м году от государственной копании «Мелодия» получил золотой диск за мои диски-гиганты «Синий туман» и «Колдовское озеро», вышедшие тиражом более 10 миллионов.

- Помимо музыки, что еще у вас вызывает творческий азарт?

- Я очень активный болельщик. Когда смотрю спортивные передачи по телевизору, бываю очень эмоциональным -

размахиваю руками, кричу, топаю...

- Имеете в виду футбольные матчи?

- Не только. Мне интересны все игры с мячом - футбол, баскетбол, волейбол. Также люблю хоккей. Во всех этих видах спорта хорошо разбираюсь, слежу за матчами, выписываю спортивную прессу. Я профессиональный болельщик. Если не стал бы музыкантом, мог бы быть спортивным журналистом.

- Неужели Вы бы согласились жить не на «звездную зарплату»? Кстати, вам когда-нибудь приходились считать копейки?

- Всякое бывало. В 92-м году где-то полмиллиона рублей «сгорело». Они у меня были на разных сберкнижках. Но к счастью нищенствовать никогда не приходилось.

- Сейчас не подумываете о дополнительном, не связанном с музыкой заработке?

- Мне уже пора думать - не как зарабатывать, а как потратить деньги. (Смеется). Я вполне обеспеченный человек. И что, собственно говоря, такое богатство? Когда миллиардер Рокфеллер, идя по улице, видел под ногами монету в десять центов, он непременно наклонялся и поднимал ее. Не брезговал. Думаю, такое отношение к жизни и сделало его миллиардером. Многие ведь не нагибаются. А планируют сразу найти клад. Что касается меня, то я не стремлюсь во что бы то ни стало создать огромный капитал, любым способом его приумножить, войти в списки самых богатых людей. Средства я заработал своим творчеством. К счастью, оно приносит мне не только деньги, но и удовольствие от процесса.

- Спасибо, вам за творчество! С юбилеем и всяческих Вам благ!

- Благодарю! Вашему изданию тоже процветания и обратной связи с читателями.