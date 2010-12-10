У Киркорова был нервный срыв, уверены медики

Медики в Израиле не обнаружили у артиста Филиппа Киркорова признаков психических заболеваний, по их мнению, избиение режиссера Марины Яблоковой произошло на почве нервного срыва.

Пресс-секретарь артиста Ольга Алексеева заявила: "Ни о каких психических заболеваниях врачи даже не ведут речи. Это нервный срыв на фоне сильной физической и эмоциональной усталости, которая накопилась у Филиппа вследствие затяжной депрессии".

По словам Алексеевой, Киркоров находится в "тяжелом, подавленном состоянии".

"Он раскаивается, признает свою вину. Филипп извинится перед Яблоковой лично. Он сам этого хочет и обязательно сделает, потому что он искренне раскаивается в случившемся. Наши юристы и сам Филипп по-прежнему предлагают мировое соглашение, но детали я пока сообщить не могу", - цитирует "Интерфакс" Алексееу.



"Аргументы.ру" сообщали ранее, что режиссер церемонии "Золотой граммофон-2010" Марина Яблокова подала заявление в ГУВД Москвы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова.