Владимир Арзуманян из Армении с песней "Мама" стал победителем детского песенного конкурса "Евровидение-2010". Финал конкурса прошел в минувшую субботу в Минске в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".

Российский "Волшебный микрофон" из Красноярска Лиза Дрозд и Саша Лазин с песней Boy and Girl, который занял второе место. Результаты конкурса определялись голосованием телезрителей и жюри. Россияне лишь один балл уступили юному артисту из Армении.

В этом году в детском "Евровидении" приняли участие 14 юных исполнителей из Армении, Белоруссии, Бельгии, Грузии, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, России, Сербии, Украины и Швеции.