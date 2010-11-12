Джоконда с усами и бородой продана за полмиллиона долларов (ВИДЕО)

Изображение Джоконды с пририсованными усами и бородой было продано на аукционе "Кристис" 11 ноября в Нью-Йорке почти за полмиллиона долларов.

По данным РИА Новости, усы с бородой на бумажной копии известного полотна Леонардо да Винчи француз Марсель Дюшамп набросал карандашом в 1964 году. Всего им было изготовлено 38 копий, на аукционе был выставлен экземпляр номер 21.

"Это шутка, которая стала одной из величайших икон 20-го столетия. Она дала направление многим мастерам поп-арта, таким как Уорхол, Лихтенштейн, Принс – все они шли за Дюшампом ", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент Американского дома "Кристи" Бретт Горви.

"Джоконда" работы Энди Уорхола досталась покупателю за 3,6 миллионов долларов.