Джоконда с усами и бородой продана за полмиллиона долларов (ВИДЕО)
12 ноября 2010, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Изображение Джоконды с пририсованными усами и бородой было продано на аукционе "Кристис" 11 ноября в Нью-Йорке почти за полмиллиона долларов.
По данным РИА Новости, усы с бородой на бумажной копии известного полотна Леонардо да Винчи француз Марсель Дюшамп набросал карандашом в 1964 году. Всего им было изготовлено 38 копий, на аукционе был выставлен экземпляр номер 21.
"Это шутка, которая стала одной из величайших икон 20-го столетия. Она дала направление многим мастерам поп-арта, таким как Уорхол, Лихтенштейн, Принс – все они шли за Дюшампом ", - сказал в интервью РИА Новости вице-президент Американского дома "Кристи" Бретт Горви.
"Джоконда" работы Энди Уорхола досталась покупателю за 3,6 миллионов долларов.