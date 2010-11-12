Антонио Бандерас представил выставку фотографий, посвященную женщинам

Выставка фотографий знаменитого актера и режиссера Антонио Бандераса открылась в Институте Сервантеса в Мадриде. Основной темой коллекции работ актера под названием «Секреты на черном» стали женщины.

Выставка "Секреты на черном" состоит из 23 крупных фотографий, посвященных женщине. Все фотографии постановочные, театральные, очень эмоциональные, иллюстрируют многие известные клише об испанской культуре: тореадор, Кармен, Севильский цирюльник, Дон Жуан.

По данным РИА Новости, 7 из 23 фотографий будут проданы на аукционе, средства от которого поступят в благотворительный фонд, созданный Бандерасом для помощи безнадежным онкологическим больным. После Мадрида выставка будет показана в Буэнос-Айресе и Рио-Де-Жанейро.