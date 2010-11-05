Джонни Депп сыграет влюбленного вампира Барнабаса Коллинса в киноримейке классического сериала "Мрачные тени". Режиссером римейка выступит Тим Бертон. Съемки начнутся в апреле будущего года.

Сериал "Мрачные тени" транслировался на канале ABC с 1966 по 1971 годы.

Как стало известно, продюсером проекта выступает Грэм Кинг, работавший над "Отступниками". Сценаристом фильма выступает Сет Грэм-Смит, автор таких книг, как "Гордость и предубеждение".

Сам Джонни Депп неоднократно признавался в том, что в детстве был просто одержим "Мрачными тенями".