Элтон Джон и Леди Гага споют в диснеевском мультфильме песню Гномео и Джульетты. Это не первый их совместный проект, они уже выступали вместе на церемонии вручения премии "Грэмми" в январе 2010 года.

Согласно информации «Ленты.ру», сюжет нового мультфильма представляет собой пересказ классического произведения Уильяма Шекспира. В центре событий – любовь Гномео и Джульетты, принадлежащих к противоборствующим семьям садовых и домашних гномов. Роли в картине озвучивают Джейсон Стэтхэм, Эмили Блант, Джеймс Макэвой и Майкл Кейн.

Режиссером фильма выступает Келли Эсбери, снявший второго «Шрека». Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш являются продюсерами проекта. Выход картины запланирован на февраль 2011 года.