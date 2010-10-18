Актеру Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 50 лет

Актёру и кинорежиссёру Жан-Клоду Ван Дамму сегодня, 18 октября, исполняется 50 лет. Жан-Клод Ван Варенбург родился в Бельгии и в детстве занимался балетом, позднее стал каратистом.

Свою первую полноценную роль Ван Дамм получил в фильме «Не отступать и не сдаваться» (1986), сыграв русского бойца Ивана Крушинского.

В 1992 году вышел фильм «Универсальный солдат», который и принёс актёру успех и знаменитость. В 1993 году Ван Дамм успешно выступил в драматической роли в фильме "Некуда бежать".

Благодаря амплуа бойца, владеющего восточными единоборствами, Ван Дамма стали называть "Мускулами из Брюсселя".