Lady GaGa купила на аукционе свои неизданные записи

Певица Леди Гага приобрела на аукционе шесть компакт-дисков и один DVD с собственными невыпущенными песнями. Сколько стоили диски, не сообщается. Но известно, что стартовая цена каждого составляла 1000 долларов.

Среди выкупленных лотов записи 2002, 2005 и 2006 годов, записанные ещё под собственным гражданским именем Леди ГаГа - Стефани Германотта. На торги их выставил бывший менеджер певицы Боб Лион.

Как передает РИА Новости, ранее с этого же аукционного сервиса был снят другой лот: ФБР конфисковало дактилоскопическую карту с отпечатками пальцев Джона Леннона по причине того, что она является собственностью государства.