Гульнара Каримова представила коллекцию одежды на неделе моды в Нью-Йорке

Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова представила коллекцию одежды Guli на неделе моды в Нью-Йорке.

Как стало известно, коллекция создана на основе традиционной узбекской одежды.

Гульнара Каримова уже устраивала показ в Милане, где, по ее словам, к ее коллекции проявили большой интерес.

Как отмечает The Telegraph, дочь Каримова "давно искала возможности попасть в мир высокой моды".