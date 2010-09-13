Гульнара Каримова представила коллекцию одежды на неделе моды в Нью-Йорке
13 сентября 2010, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова представила коллекцию одежды Guli на неделе моды в Нью-Йорке.
Как стало известно, коллекция создана на основе традиционной узбекской одежды.
Гульнара Каримова уже устраивала показ в Милане, где, по ее словам, к ее коллекции проявили большой интерес.
Как отмечает The Telegraph, дочь Каримова "давно искала возможности попасть в мир высокой моды".